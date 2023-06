Downey's Dream Cars, Robert Downey Jr. regala auto da sogno nello show!

Se avete mai sognato di guidare una delle auto da sogno di Robert Downey Jr, il vostro sogno potrebbe diventare realtà: la star dell'MCU nel corso dello show Downey's Dream Cars, in onda su MAX, ha messo in palio sei veicoli rinati proprio dalle sapienti mani di Iron Man.

A un prezzo molto basso, infatti, il candidato all'Oscar Downey ha aperto una lotteria il cui biglietto è acquistabile su RDJDreamCars.com: all'estrazione potranno partecipare solo i residenti negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada (escluso il Quebec). I biglietti vanno da un minimo di 10 dollari a un massimo di 5.000. Le auto in palio sono: Chevrolet Corvette del 1965, Buick Riviera del 1966, Mercedes Benz 280 SE del 1969, Pickup Chevrolet K10 del 1972, Autobus VW del 1972 e Chevrolet El Camino del 1985.

I soldi raccolti dalla lotteria andranno alla FootPrint Coaltion, una fondazione aperta da Robert Downey Jr per convertire auto in veicoli elettrici e accelerare le tecnologie che contribuiranno a creare un futuro di abbondanza sostenibile. Pare che Robert Downey Jr abbia molto di più in comune con Tony Stark di quanto non sembri! A proposito di Iron Man, i fan non si sono mai rassegnati all'addio di Stark dal franchise Marvel, e pare che RDJ abbia scherzato persino su un quarto film di Iron Man! Robert Downey Jr arriverà sul grande schermo questa estate in Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan su Robert Oppenheimer, il "padre" della bomba atomica.