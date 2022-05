Downey's Dream Cars: Robert Downey Jr. restaura macchina d'epoca in un nuovo reality

Mentre Robert Downey Jr. è impegnato sul set di Oppenheimer, nelle ultime ore è stata comunicata un'interessante novità riguardo l'amato interprete di Iron Man. In particolare, è arrivato l'annuncio di Downey's Dream Cars, un reality per Discovery+, in cui l'attore si appresta a restaurare le proprie macchine d'epoca per renderle ecosostenibili.

Dunque, in attesa del ritorno in sala di Robert Downey Jr., Downey's Dream Cars sembra essere un progetto più piccolo e intimo, che mette in luce una delle grandi passioni dell'attore. Come anticipato in apertura, poi, la serie arriverà su Discovery+, nello specifico l'uscita è prevista verso la fine del 2022. Comunque, questa non è la prima volta che vediamo Robert Downey Jr. coinvolto in una produzione Discovery+, infatti, precedentemente era già stata annunciata The Bond, una docuserie in cui viene esplorato lo speciale legame che si crea tra uomini e animali.

Tornando a Downey's Dream Cars, vi riportiamo che l'intento della serie è mostrare come rendere eco-friendly le auto d'epoca, nel caso specifico quelle possedute dalla star statunitense, senza che queste perdano il loro fascino. Ecco la dichiarazione di Robert Downey Jr., anche in veste di produttore al fianco della moglie Susan Downey, in tal merito: "Il mio obiettivo è dimostrare che è possibile mantenere l'integrità delle auto d'epoca, anche implementando nuove tecnologie che le rendono più ecologiche. Non vedo l'ora che il pubblico scopra questa serie quest'anno su Discovery+".

Infine, parlando dei progetti futuri dell'attore, vi riportiamo un recente rumour che vede Robert Downey Jr. e Shane Black di nuovo insieme per Parker, ipotetico film Amazon basato sulla serie di romanzi del ladro Parker, scritti da Donald E. Westlake sotto lo pseudonimo di Richard Stark.