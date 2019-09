Downton Abbey: è in arrivo uno special televisivo in occasione dell'uscita del film

L'attesa di Downton Abbey- Il Film sembra davvero spasmodica, come dimostrano le prevendite, che hanno superato quelle di C'Era Una Volta a Hollywood, l'ultimo film di Quentin Tarantino. In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche, l'NBC trasmetterà uno special televisivo sull'acclamata serie.

Lo speciale sarà intitolato Return to Downton Abbey: A Grand Event e a fare da guida ufficiale ci sarà Derek Hough, ballerino noto per aver vinto ben sei edizioni di Dancing with the Stars. Nel corso dell'ora del programma, Hough mostrerà alcuni retroscena del film e saranno presenti anche diverse interviste ai membri del cast. La location scelta è Highclere Castle, la residenza di campagna che fa da location alla maggior parte delle scene di Downton Abbey.



Lo speciale andrà in onda il 19 settembre, un giorno prima del debutto del film in America. Tornerà gran parte dei protagonisti, come visto nel trailer pubblicato a maggio. Per quanto riguarda questo speciale, invece, non è stato ancora confermato chi comparirà anche se è pronosticabile che gli spettatori potranno rivedere molti dei volti che hanno imparato ad apprezzare nell'arco delle sei stagioni dello show.



Il film di Downton Abbey arriverà il 13 settembre nelle sale britanniche e il 20 settembre negli Usa. In Italia, invece, dovremo attendere il 24 ottobre. Ricordiamo inoltre che potete trovare le sei stagioni della serie su Amazon Prime Video.