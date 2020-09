Downton Abbey, l'attrice Catherine Steadman scriverà la serie 'The Ex-Wife'

L'attrice di Downton Abbey e The Rook Catherine Steadman si avventurerà nel mondo della sceneggiatura portando in tv l'adattamento seriale del romanzo thriller "The Ex-Wife".

I fan di Downton Abbey se la ricorderanno forse come Miss Lane Fox (in seguito Mrs. Mabel Foyle, Viscontessa Gillingham), fiamma e moglie di Anthony Foyle, il Visconte Gillingham interpretato da Tom Cullen (uno dei pretendenti di Lady Mary nella quarta e quinta stagione della serie), ma la Catherine Steadman sembra sapere il fatto suo anche con la penna (o la tastiera).

Steadman, a sua volta autrice del bestseller "Something in the Water" e "Mr. Nobody", si dedicherà infatti alla sceneggiatura di "The Ex-Wife", trasposizione televisiva dell'omonimo romanzo di Jess Ryder.

"Crediamo che il talento genuino di Catherine nel creare delle storie avvincenti e la sua prospettiva unica sul processo creativo sia in qualità di attrice che di sceneggiatrice faranno del suo adattamento per lo schermo del bestseller di Jess Ryder ciò che i fan dei thriller stavano aspettando" ha affermato Giuliano Papadia, CEO di BlackBox Multimedia, società di produzione a capo del progetto assieme a Night Train Media.

Frutto di una co-produzione tra Londra, Roma, Monaco e Madrid, la trama della serie seguirà le vicende di Tasha, "novella sposa, che sembra avere ottenuto tutto ciò che potesse desiderare: una casa perfetta, un marito amorevole, e una splendida bambina. Ma presto Tasha dovrà fare i conti con Jen, l'ex-moglie del marito che non vuole proprio lasciarli in pace...".