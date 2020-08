Downton Abbey, che fine hanno fatto i protagonisti della serie?

Nel 2019, quattro anni dopo la messa in onda della stagione finale, l'amatissima Downton Abbey ha fatto il suo debutto al cinema con il film sequel scritto dal creatore Julian Fellowes, il quale avrà anche un ulteriore seguito, ma nel frattempo che fine hanno fatto i protagonisti della serie?

La grande Maggie Smith, interprete della pungente Contessa Violet Crawley e conosciuta in tutto il mondo per il suo iconico ruolo della Professoressa McGranitt nella saga Harry Potter, terminati i due franchise ha solamente doppiato un personaggio del film animato Sherlock Gnomes, ma a breve potrà essere vista in A Boy Called Christmas insieme a Kristen Wiig e Sally Hawkins.

Dopo il successo ottenuto grazie alla serie britannica, Lily James (Lady Rose MacClare) ha ricoperto dei ruoli importanti in pellicole quali Baby Driver - Il Genio della Fuga di Edgar Wright, Mamma Mia! Ci risiamo e più di recente Yesterday di Danny Boyle. Nel 2015 inoltre, l'attrice ha vestito i panni di Cenerentola nel live-action Disney di Kenneth Branagh.

Allen Leech, il volto di Tom Branson, nel 2014 è apparso nel film premiato agli Oscar The Imitation Game, mentre dopo la conclusione di Downton Abbey ha recitato in Hunter's Prayer - In Fuga e Bohemian Rhapsody. Hugh Bonneville (Robert Crawley), già conosciuto per la sua partecipazione in Notthing Hill, di recente è invece apparso in Paddington 2 e Ogni tuo respiro di Andy Serkis.

L'interprete di Lady Mary Crawley Michelle Dockery ha avuto due importanti ruoli proprio nel 2020: al cinema è apparsa in The Gentlemen, film di Guy Ritchie con Matthew McConaughey e Charlie Hunnam, mentre per il piccolo schermo ha recitato al fianco di Chris Evans nella serie Apple Defending Jacob.

Assente dalla stagione 3, Dan Stevens (Matthew Crawley) si è contraddistinto in questi anni soprattuto grazie al ruolo di David Haller in Legion, la serie FX di Noah Hawley ispirata ai fumetti Marvel. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, è apparso in Apostolo di Gareth Edwards e più di recente ne Il Richiamo della foresta.

Dopo aver vestito i panni di Mr. Bates, Brendan Coyle ha preso parte a film quali Io prima di te e Maria regina di Scozia. Sua "moglie" Joanne Froggat (Anna Bates), invece, ha prestato la voce a Wendy nella serie animata Bob aggiustatutto e dal 2017 è protagonista dello show britannico Liar - L'amore bugiardo. Infine, dopo aver interpretato l'impeccabile maggiordomo Charles Carson per ben 52 episodi, Jim Carter è apparso l'anno scorso ne L'inganno perfetto con Ian McKellen ed Helen Mirren e nella serie Knightfall targata History.