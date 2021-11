Dr. Brain, dopo il successo di Squid Game arriva una nuova serie coreana su Apple TV+

Il grande successo di Squid Game e l'incredibile Oscar per Parasite hanno messo in luce anche all'estero la qualità dell'industria cinematografica coreana, convincendo addirittura Apple TV+ a puntare su una produzione proveniente dall'estremo oriente, ovvero Dr. Brain.

Il nuovo show targato Corea del Sud verrà rilasciato a partire da giovedì 4 novembre e in molti sono convinti che riuscirà a conquistare rapidamente il pubblico e la critica. Dr. Brain ruota attorno alla storia di un uomo di nome Sewon, brillante neurologo che dopo aver perso la sua famiglia in circostanze misteriose decide di dar vita ad una serie di esperimenti sul cervello dei defunti per provare a scoprire indizi su quanto accaduto. Man mano che le sue indagini procedono, l'uomo si troverà sempre più in difficoltà, confondendo la sua vita vissuta con l'esperienze delle persone che sta sottoponendo ai suoi esperimenti.

Il protagonista di questa serie, Sun-kyun Lee, è stato tra i protagonisti anche di Parasite, e questo lo rende praticamente un volto piuttosto noto presso il grande pubblico.

Dr. Brain è primo show in lingua coreana prodotto per conto di Apple TV+. Questo thriller di fantascienza l'adattamento dell'omonimo webtoon (fumetto pensato per essere pubblicato online) scritto e disegnato dal sudcoreano Hong Seong-hyeok, in arte Hong Jac-ga. La serie è stata ideata, scritta e diretta da Kim Jee-woon, tra i più amati e apprezzati registi sudcoreani.

Qualche tempo fa Jeff Bezos ha fatto i complimenti a Netflix per Squid Game, e visto il grande riscontro della serie coreana ha deciso di passare subito alla controffensiva. Voi guarderete questa serie? Diteci cosa ne pensate nell'apposita sezione dedicata ai commenti.