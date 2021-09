Dr. Death: Alec Baldwin e Christian Slater nella clip in esclusiva per Everyeye

In attesa di debuttare il prossimo 12 settembre in streaming su Starz Play, vi mostriamo in anteprima una clip esclusiva di Dr. Death, la nuova serie prodotta da Peacock con protagonista Joshua Jackson. La serie prende spunto dalle vicende realmente accadute di un brillante neurochirurgo di Dallas i cui pazienti avevano un alto tasso di mortalità.

Joshua Jackson è il protagonista della prossima serie limitata di Peacock Dr. Death dove interpreta il Dr. Christopher Duntsch un medico giovane, carismatico e apparentemente brillante, che stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente. I pazienti entravano nella sua sala operatoria per interventi chirurgici alla colonna vertebrale, complessi ma di routine, per poi rimanere permanentemente mutilati, alcuni addirittura morti.

Nella clip facciamo la conoscenza dei personaggi interpretati da Alec Baldwin, Christian Slater e AnnaSophia Robb.

Basato sul popolare podcast statunitense della rete Wondery, Dr. Death racconta la terrificante storia vera del dottor Christopher Duntsch ( Joshua Jackson ), una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale - interventi complessi ma di routine - rimanevano permanentemente mutilati, o morivano. Con l’aumentare delle vittime due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson ( Alec Baldwin ) e il chirurgo vascolare Randall Kirby ( Christian Slater ), così come il pubblico ministero di Dallas Michelle Shughart ( AnnaSophia Robb ), decidono di fermarlo. Dr. Death esplora la mente contorta del dottor Duntsch e il fallimento di un sistema che dovrebbe proteggere i più indifesi.

Come detto, il debutto è previsto per il 12 settembre in streaming su Starz Play. In alto su questa pagina la clip in esclusiva.