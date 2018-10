Dr. Death: in lavorazione una serie TV basata sul celebre 'crime podcast'

Continua ad arricchirsi la programmazione di Universal Cable Productions. Il portale Deadline ha annunciato che l'emittente è al lavoro sull'adattamento televisivo di Dr. Death, celebre podcast che esamina la grave negligenza del sistema medico, raccontando alcuni dei casi più atroci mai avvenuti.

A dare inizio a tutto è stata la terrificante storia del Dr. Christopher Duntsch, una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottore stava costruendo un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente.

I pazienti sono entrati nella sua sala operatoria per interventi spinali complessi ma di routine e sono rimasti definitivamente mutilati o morti. Mentre le vittime continuano ad aumentare, due colleghi chirurghi e un giovane assistente del procuratore distrettuale si mettono in cammino per fermarlo.

Ad occuparsi della scrittura e produzione di Dr. Death ci penserà Patrick Macmanus, già showrunner di Happy!, apprezzata serie targata SyFy. Non sono ancora stati rivelati dettagli sul cast che ne farà parte e sulla probabile finestra di lancio.