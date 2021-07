Dr. House, 3 cose che non hanno funzionato nonostante il suo successo

Dr. House è un medical drama che si svolge nel New Jersey Princeton Plainsboro Teaching Hospital. Segue gli alti e bassi del genio Gregory House (Hugh Laurie) e del suo team mentre affrontano i misteri medici ogni settimana.

Essendo uno specialista in malattie infettive, House e la sua equipe di solito si trovano coinvolti quando i pazienti mostrano sintomi che non possono essere immediatamente spiegati. A causa dell'attenzione dello show sulla ricerca di indizi, lo stesso Gregory House è stato effettivamente scritto per essere basato su un altro iconico investigatore: Sherlock Holmes.

Sebbene il dottor House sia un personaggio complesso - spesso una presenza pungente e sarcastica, ma che ha la capacità di provare compassione genuina verso i suoi amici e alcuni pazienti - quella complessità a volte può ritorcersi contro. C'è una differenza tra l'essere stratificati e profondi e il ribaltarsi in effettive incongruenze nel carattere, nel background e nella motivazione. Ecco i 5 problemi più grossi di Dr. House.

Il protagonista è più problematico di quanto possa sembrare

Oltre a mantenere le sue interazioni con i pazienti al minimo, House causa molti altri problemi alla Cuddy e all'ospedale. Non solo dovrebbe svolgere un lavoro significativamente maggiore in clinica, ma è irritante e scortese con tutti coloro che lo circondano, causando numerose lamentele alle risorse umane. Inoltre, è stato affermato che l'amministratore capo, Cuddy, mette da parte 50.000 dollari ogni anno per le spese legali contro Princeston Plainsboro che sono state causate da House. Aggiungete a questo il suo stipendio, che deve essere abbastanza alto, e tutti i farmaci che usa, e allora ha davvero senso continuare a far lavorare House in quell'ospedale? Questo è davvero molto strano anche perché il passato di House non è proprio limpido, dato che ha barato sui test per diventare medico. Insomma, poco realismo da questo punto di vista.

Il problema con le risorse umane

Quando House e il suo team vengono chiamati per casi di malattie rare, sono quasi sempre i membri del talentuoso gruppo del dottore che vengono effettivamente inviati per occuparsi dei pazienti - parlando con loro, eseguendo i controlli e i test di base e agendo come collegamento tra la vittima e un medico distaccato. Poiché il team di House non viene chiamato tutti i giorni, e House stesso mantiene l'interazione con i pazienti al minimo, è una sorpresa sentire che House visita il dipartimento delle Risorse Umane in media due volte al giorno. Visitare frequentemente le risorse umane ha molto senso per il personaggio, ma due volte al giorno? Più che esagerato è un po' impossibile.

La sperimentazione medica

Essendo un dottore incredibile, House sa esattamente cosa fare quando si tratta di curare i suoi pazienti. Ha una conoscenza enciclopedica di varie malattie e come vanno trattate, che è ciò che lo rende così grande. Ovviamente, anche House prova un dolore estremo tutto il tempo, il che lo porta a testare vari farmaci su se stesso per far passare il dolore. Essendo un medico così esperto, dovrebbe conoscere i rischi spesso elevati che derivano da questi farmaci, incluso l'influenzare le sue capacità di medico. Eppure, continua a testare queste potenziali cure su se stesso. Lo fa anche verso alcuni suoi pazienti pur di scoprire se la sua diagnosi è corretta o meno. Non è certamente un comportamento corretto e accettabile. Per questa ragione lo show è stato accusato anche da vari medici e associazioni in tutto il mondo.