Dr. House, le 5 scene cult che non dimenticheremo mai

Dr. House è uno dei dottori del piccolo schermo più famosi di sempre. Il medico anticonvenzionale interpretato da Hugh Laurie ha conquistato una larga fetta di pubblico, e ha aperto discussioni filosofiche ed etiche relative alla medicina. Oggi ricordiamo insieme 5 momenti indimenticabili della serie.

"Sono un drogato"

Nell'episodio numero 11 della serie, il nostro protagonista decide di astenersi da prendere il suo Vicodin per una settimana a causa di una scommessa fatta con la Cuddy. Dopo esserci riuscito, però, quando gli viene chiesto se ha imparato qualcosa, lui risponde che ha imparato di essere un drogato. E c'è di più, perché nella stessa scena ammette che non vuole trovare soluzioni alternative, la sua vita va bene così. Un momento molto forte, che ci fa comprendere la dimensione di questo personaggio forse per la prima volta.

Fight the Power

Questa è una di quelle scene impossibili da dimenticare: Dr. House che, con tanto di rayban e bomboox, mette a tutto volume Fight the Power dei Public Enemy mentre fa il suo ingresso nella stanza di un paziente.

La fine della quarta stagione

La conclusione della quarta stagione è il momento più straziante di tutta la serie. In seguito ad un incidente in cui è stato coinvolto anche House, Amber e Wilson finiscono in terapia intensiva è davvero indimenticabile. Nel momento finale della stagione vediamo House divorato dal senso di colpa. Infatti si sente responsabile della morte di Amber, che si trovava a causa sua sull'autobus che ha poi fatto incidente.

La sofferenza

Una delle scene più belle dell'ottava stagione racconta a pieno il rapporto tra Wilson e House. Wilson è malato di cancro e ormai è pronto a mollare tutto. I due si confrontano sul significato della parola sofferenza. Mentre Wilson vuole dare un senso a ciò che gli sta accadendo chiedendosi "perché a me?" come tutti i suoi pazienti, House gli ricorda che "l'universo se ne frega" di noi. E si allontana da lui nel momento in cui capisce che non ha intenzione di combattere.

House è morto

Dr. House viene dichiarato morto. Nel corso del suo bellissimo funerale il sentimento prevalente nel suo amico Wilson non è tristezza, ma rabbia, perché ancora una volta il suo amico lo ha abbandonato proprio quando aveva bisogno di lui. Come un vero egoista. Mentre Wilson sfoga la sua rabbia urlando, gli arriva un Sms: "Stai zitto idiota!". Molto strano. Poco dopo vediamo House che lo attende davanti alla porta di casa sua. Il medico ha finto la sua morte per ricominciare e vivere gli ultimi mesi di vita di Wilson con lui. Nel gran finale i due partono con le loro moto. Una fine che sa di nuovo inizio.

Tra queste scene ce ne sarebbe anche una appartenente all'episodio più visto di sempre di Dr.House. Sapreste indovinare quale potrebbe essere?

Mentre cercate la risposta, noi vi raccontiamo perché nella realtà Dr.House sarebbe un pessimo medico.