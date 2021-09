Dr. House e l'amore fuori dal set di due personaggi: i retroscena

Dr. House, nel 2004, ha totalmente stravolto il mondo della televisione mostrando un cast complicato di personaggi e nuovi misteri da svelare ogni settimana. I fan sono rimasti così affascinati da sintonizzarsi ogni settimana alla scoperta di nuovi segreti da scoprire.

Il pubblico ha imparato ad amare House, anche grazie alle numerose caratteristiche negative che gli hanno reso difficile lavorare con altri personaggi. Dietro le quinte, Gregory House non è stato facile da creare. Gli scrittori hanno faticato a trovare il modo di rendere House un personaggio che i fan avrebbero accettato e per il quale tifare.

Tra i principali personaggi positivi amati dal pubblico vi erano i dolci Chase e Cameron. La loro storia d'amore è stata una delle relazioni fondamentali di Dr. House. Lo spettacolo li ha seguiti attraverso più archi narrativi con numerosi alti e bassi che sono riusciti sempre a superare insieme.

Tuttavia, questa relazione divenne famosa anche per essere uno di quei rari casi in cui una coppia fittizia cerca di imitare una coppia reale. Chase e Cameron hanno iniziato la loro relazione nello stesso periodo in cui Jesse Spencer e Jennifer Morrison, i relativi interpreti, si sono fidanzati nella vita reale. Sfortunatamente, il fidanzamento nella vita reale di Spencer e Morrison si è concluso meno di un anno dopo.

La loro rottura ha reso le riprese un po' più imbarazzanti, dato che la relazione nello show è sopravvissuta molto più a lungo rispetto a quella reale tanto da arrivare al matrimonio. Morrison e Spencer, addirittura, hanno persino concordato di evitare qualsiasi bacio durante le prove per limitarsi a farlo solo quando le telecamere erano in funzione. Alla fine, anche la relazione sullo schermo è andata in pezzi, culminando con la partenza di Cameron dallo spettacolo.

