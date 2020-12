Dr. House e il suo amore per The O.C., ecco alcune curiosità intriganti

Dr. House - Medical Division è una serie televisiva creata da David Shore e Paul Attanasio, trasmessa dal 2004 al 2012 per ben 8 stagioni. La serie è incentrata attorno al ruolo del dottor Gregory House, un medico molto particolare dal punto di vista caratteriale, ma dotato di grandi capacità ed esperienza.

Dr. House, personaggio interpretato dall'attore britannico Hugh Laurie, era celebre per avere molti aspetti controversi legati alla sua vita privata e alla sua comunque brillante carriera medica. Dal punto di vista culturale, la serie televisiva, e in particolare proprio la figura del protagonista, ha fornito motivi di riflessione filosofica, etica e religiosa relativi al campo della medicina e della deontologia tanto che sono stati pubblicati diversi saggi che hanno approfondito questo aspetto della serie.

House, però, era anche una persona normale con tutte le sue debolezze e passioni, tra cui le serie tv. Sì, come una sorta di metaserie, Gregory House amava guardare le serie televisive durante la pausa da lavoro e proprio nell'episodio della stagione 2 Senza traccia, l'amico Wilson, scorrendo nel decoder di House, scopre che fra le registrazioni ci sono episodi di due serie in particolare. Una era Blackadder, serie con Rowan Atkinson dove ha recitato davvero Hugh Laurie, ma l'altra era The O.C., la celebre serie teen che House menzionerà anche in altri episodi come esempio o come riferimento per alcune sue decisioni.

Proprio grazie a The O.C., o almeno questo è quello che credono i fan di Dr. House, Olivia Wilde è entrata a far parte del cast del famoso medical drama di successo. In The O.C. interpretava Alex Kelly mentre in Dr. House Remy Hadley e in entrambe le serie il suo personaggio era bisessuale.

Sapevate che la serie Dr. House, in realtà, doveva chiamarsi in un altro modo e che Hugh Laurie non era la prima scelta per interpretare il ruolo di protagonista?