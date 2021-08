Dr. House: ecco come è stato progettato l'handicap del protagonista

Dr. House ha fatto il suo primo debutto televisivo nel 2004 e ha visto Hugh Laurie interpretare un tipo di personaggio molto diverso da quelli a cui eravamo abituati a vedere in tv per quanto riguarda i prodotti del genere.

Gregory House era un genio medico profondamente cinico e un po' arrogante, dotato di una caratteristica abbastanza evidente: era zoppo e per questo motivo si faceva aiutare da un bastone che portava sempre con sé. Vi abbiamo già parlato dei motivi della zoppia di Dr. House, ma sapevate che inizialmente erano state vagliate altre ipotesi per rappresentare il suo handicap?

Quando gli scrittori della serie stavano progettando per la prima volta come interpretare il personaggio enigmatico del dottor House, hanno dovuto mettere sul tavolo numerose idee per quanto riguarda il suo handicap alla gamba.

Sapevano che House avrebbe dovuto avere un qualche tipo di handicap che sarebbe stato importante per lo sviluppo del suo personaggio, ma non erano d'accordo su cosa dovesse essere. La prima idea con cui gli sceneggiatori hanno lavorato è stata quella di mettere House su una sedia a rotelle, ma gli scrittori hanno trovato quell'idea troppo limitante perché di fatto riduceva drasticamente gli utilizzi del protagonista nel corsi di varie scene.

Hanno anche preso in considerazione l'idea di rappresentare la sua ferita con una cicatrice. Tuttavia, una cicatrice continua avrebbe richiesto molto più investimento nel trucco anche per scene di poca importanza, ma che non potevano avere una riduzione nella qualità dei dettagli visivi. Alla fine hanno deciso per il bastone e la zoppia del protagonista, ma hanno comunque usato entrambe le altre idee nel corso della messa in onda della serie. La gamba sfregiata di House è stata mostrata occasionalmente, e House ha usato una sedia a rotelle nel corso di qualche episodio per provare a vincere una scommessa.

