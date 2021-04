Dr. House, ecco cos'ha fatto Hugh Laurie per calarsi meglio nella parte

Dr. House - Medical Division è senza ombra di dubbio una delle serie che più ha lasciato incollati al piccolo schermo i telespettatori. La pazzia e la simpatia di Gregory House l’hanno resa davvero unica nel suo genere, differenziandola da tutte le serie mediche che vengono trasmesse in tv.

Per le otto stagioni che l’hanno composta, dal 2004 al 2012, sono stati tantissimi i premi e riconoscimenti vinti dalla serie televisiva, dai Primetime Emmy ai due Golden Globe. Vi sono alcuni particolari dettagli sulla serie, sui personaggi e sui dietro le quinte che in pochi conoscono e uno di questi riguarda proprio l'interpretazione di Hugh Laurie.

All'inizio, i produttori cercavano qualcuno che incarnasse alla perfezione un medico americano per recitare nel ruolo di Gregory House. Bryan Singer, uno dei creatori dello show, era anche convinto che il ruolo non potesse essere interpretato da qualcuno non statunitense.

Durante il casting, l'attore Hugh Laurie era in Namibia per recitare nel film Il volo della fenice e registrò l'audizione in un bagno dell'albergo in cui alloggiava, l'unico posto con un'illuminazione sufficiente. L'attore improvvisò, usando un ombrello come bastone e Singer fu molto impressionato dalla sua recitazione e commentò come l'"attore americano" fosse stato in grado di cogliere il personaggio.

Singer non sapeva che in realtà Laurie fosse inglese e in seguito l'attore stesso attribuì l'ottimo accento statunitense a "una gioventù sprecata a guardare troppa TV e troppi film". Sebbene attori più famosi, come Denis Leary, Rob Morrow e Patrick Dempsey, fossero stati selezionati per il ruolo di House, Shore, Jacobs e Attanasio restarono impressionati dall'audizione di Laurie che ricevette la parte.

Conoscevate questo retroscena? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.