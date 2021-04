Dr. House, ecco cosa pensò Hugh Laurie durante la prima lettura del copione!

Dr. House - Medical Division è certamente una delle serie che più ha appassionato gli spettatori lasciandoli incollati davanti allo schermo per ben otto stagioni. Nel corso degli anni ha avuto diversi alti e bassi, ma ecco una curiosità che forse non conoscevate.

La pazzia e la simpatia di Gregory House, molto simile a quella di un altro noto personaggio come Sherlock Holmes, l’hanno resa unica nel suo genere, differenziandola da tutte le serie mediche che vengono trasmesse in tv. Prima delle celebri otto stagioni che hanno composta la serie, dal 2004 al 2012, l'attore protagonista non pensava che fosse davvero...il protagonista!

Quando originariamente fece il provino per lo spettacolo, Hugh Laurie credeva che il dottor James Wilson (il ruolo che è andato a Robert Sean Leonard) fosse il protagonista della serie perché non riusciva a vedere come qualcuno così antipatico come House sarebbe potuto essere la star di uno show medico. In una recensione del 2005, uno scrittore ha definito il suo personaggio "antisociale, misantropico, cinico, abrasivo, offensivo, compiaciuto" e questo colpì molto l'attore.

In realtà proprio il carattere di Dr. House assomigliava molto a quello del padre di Hugh Laurie, Ran Laurie, era un medico britannico, campione di canottaggio e medaglia d'oro olimpica. Il giovane Laurie una volta disse che si sentiva in colpa "di essere stato pagato di più per diventare una versione falsa di mio padre".

Conoscevate questo retroscena? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.