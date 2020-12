Dr. House doveva chiamarsi diversamente, ecco qual era il titolo originale

Dr. House - Medical Division è una serie televisiva ideata da David Shore e Paul Attanasio, trasmessa dal 2004 al 2012. La serie mostra prevalentemente il del dottor Gregory House, un medico poco convenzionale ma dotato di grandi capacità ed esperienza.

Dr. House, o meglio Gregory House, è a capo di una squadra di medicina diagnostica presso il fittizio ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, nel New Jersey. Il suo carattere e le sue diagnosi prendono spunto da Sherlock Holmes, ma sapevate che all'inizio della produzione era stato scelto un altro nome per la serie?

Ci si potrebbe aspettare che un nome come Dr. House abbia diversi significati, dopotutto, la semplice menzione del nome di un personaggio dà alle persone una prima idea di ciò che andranno a vedere. Effettivamente, il nome ha diversi significati e per quanto complicato sia il dottor House, ha anche molti demoni.

Uno di questi demoni è una dipendenza dal Vicodin tanto che il primo vero nome pensato per lo spettacolo fu Chasing Zebras, Circling the Drain, un termine medico per strane diagnosi e pazienti molto vicini alla morte. Il termine House, però, è anch'esso un altro termine medico.

Quando i pazienti hanno un passato di dipendenza, i medici spesso si riferiscono a loro come H.O.U.S.E. Per quanto dotato fosse House, era un essere umano che doveva far fronte ai pericoli del lavoro. Questo lo ha portato a compiere alcuni gesti che avrebbero potuto compromettergli proprio il suo amato mestiere. Nonostante questi demoni, House ha lavorato duramente per assicurarsi di dare ai pazienti le cure di cui avevano bisogno.

È, quindi, sia uno sguardo sbalorditivo sulla vita dei dottori sia un ammonimento di ciò che il lavoro spietato può indurre le persone a fare. Ha anche contribuito a formare gli strati di uno spettacolo totalmente differente agli altri medical drama esistenti. È qui che risiede lo splendore di House ancora oggi.

Sapevate che inizialmente non doveva essere Hugh Laurie il protagonista di Dr. House? Tutto nacque per un casuale messaggio registrato mandato alla produzione dall'attore.