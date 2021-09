Dr. House, il finale di Cuddy doveva essere totalmente diverso: scopritelo!

Dr. House fu un grande successo fin dalla sua prima messa in onda nel lontano 2004. Nessuno si sarebbe immaginato che in poco tempo sarebbe divenuta una serie cult, ma il merito era soprattutto degli attori che interpretavano personaggi e storie meravigliose.

Tra questi vi era indubbiamente Lisa Edelstein, l'interprete del personaggio di Lisa Cuddy. Sapevate, però, che la sua storia doveva essere totalmente diversa da quella che tutti abbiamo osservato?

Dopo il finale della settima stagione di Dr. House, Lisa Edelstein ha annunciato che non sarebbe tornata al suo ruolo di Cuddy. Si è dimessa dalla Fox per un ruolo in The Good Wife della CBS. Il creatore David Shore non sapeva della partenza di Edelstein quando la stagione si è conclusa, e quindi lo spettacolo ha concluso l'intero arco narrativo di Cuddy con House che si scontrava con la sua macchina nella casa della donna amata per una scenata di gelosia.

Shore, in seguito, ha dichiarato che se avesse saputo che Edelstein avrebbe lasciato lo show, avrebbe dato alla Cuddy un finale diverso. Quando gli è stato chiesto se il finale di stagione fosse inteso come un modo per eliminare la Cuddy, Shore ha risposto:

"Non è mai stato questo il piano. Si è costretti a farlo, cosa su cui ho sentimenti contrastanti. Se avessi saputo del suo abbandono prima degli ultimi dodici episodi, sono sicuro che sarebbe andata diversamente. Quantomeno le avrei dedicato un finale più ad effetto rispetto a uno frettoloso."

A voi è piaciuto il finale dedicato alla Cuddy?