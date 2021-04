Dr. House: una delle frasi più famose della serie si ispira a Scrubs, ecco quale

Il medical drama Dr. House, ideato da David Shore e Paul Attanasio, si è concluso nel 2012, ma non si è mai fermato il suo successo anche perché ci sono davvero tanti retroscena dietro quella che è stata una delle serie più amate della televisione.

Alcune curiosità su Dr. House ve le abbiamo già raccontate, ma ora è arrivato il momento di scoprire gli altarini su una delle citazioni più amate e più volte pronunciate da Gregory House.

Una delle frasi più famose di Dr. House, “Everybody Lies”, in realtà non è del tutto originale perché prima era già stata utilizzata da un altro medico televisivo. Per la precisione circa un anno e mezzo prima della messa in onda dell’episodio pilota, in Scrubs: Medici ai primi ferri (2001), il Dr. Bob Kelso dice “Everybody Lies Dr. Turk” nell'episodio My New Old Friend della stagione 2.

"Everybody Dies" (in italiano Tutti muoiono) è anche il titolo dell'ultimo episodio di Dr. House e riprende la celebre citazione del dottor Gregory House "Everybody Lies" (Tutti Mentono). Il titolo farebbe presagire la morte del protagonista, idea che resta fino a 10 minuti dalla fine dell'episodio, ma a tal proposito abbiamo realizzato un approfondimento specifico sul finale di Dr. House.

Conoscevate questo retroscena? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.