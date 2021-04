Dr. House, Hugh Laurie ha due record televisivi incredibili: scopriteli!

Dr. House - Medical Division è senza ombra di dubbio una delle serie che più ha appassionato gli spettatori lasciandoli incollati davanti allo schermo per ben otto stagioni. Nel corso degli anni ha avuto diversi alti e bassi, ma ecco una curiosità che forse non conoscevate.

La pazzia e la simpatia di Gregory House, molto simile a quella di un altro noto personaggio come Sherlock Holmes, l’hanno resa unica nel suo genere, differenziandola da tutte le serie mediche che vengono trasmesse in tv. Nel corso delle otto stagioni che l’hanno composta, dal 2004 al 2012, l'attore protagonista ha anche vinto diversi premi ed è entrato in due Guinnes World Records.

Hugh Laurie, nel 2012, ha superato David Hasselhoff per essere il personaggio più visto in televisione. Laurie è, infatti, entrato nel Guinness dei primati grazie proprio a Dr. House dopo essere stato guardato da 81,8 milioni di persone in 66 paesi superando CSI: Miami con il suo pubblico di 73,8 milioni di spettatori. Laurie ha superato, così, David Hasselhoff dal primo posto.

Questo grande successo aveva inserito l'attore in un altro grande record, ovvero quello di essere l'attore più pagato della televisione guadagnando ben 700.000 dollari a episodio (entrò nel Guinnes World Records già quando di dollari ne guadagnava 409.000 a episodio). Durante il periodo di produzione di Dr. House l'attore è stato anche premiato due volte con il Golden Globe ed è stato nominato sei volte per l'Emmy Awards.

Conoscevate questo retroscena? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.