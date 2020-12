Dr. House: Hugh Laurie non doveva essere il protagonista, il clamoroso retroscena

Dr. House - Medical Division è una serie televisiva ideata da David Shore e Paul Attanasio, trasmessa dal 2004 al 2012. La serie racconta le vicissitudini del dottor Gregory House, un medico poco convenzionale, ma dotato di grandi capacità ed esperienza.

La serie trae ispirazione dei celebri racconti del detective Sherlock Holmes, infatti in ogni episodio ha luogo un giallo medico che il protagonista deve riuscire a risolvere tramite l'uso di indizi non del tutto evidenti.

Dr. House è stato acclamato dalla critica e ha un alto livello di ascolto televisivo tanto da comparire tra i primi dieci programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti. La serie ha ricevuto diversi premi, incluso un Peabody Award, due Golden Globe e tre Emmy Award. Tutto questo è merito anche dell'attore protagonista Hugh Laurie, ma se vi dicessimo che non era lui la prima scelta della produzione?

Laurie ricevette il ruolo solo grazie al suo insolito nastro del provino. Infatti Laurie, durante i provini, era in Namibia per le riprese de Il volo della fenice quando decise di inviare una cassetta di audizione autoprodotta e totalmente improvvisata. Per aumentare l'autenticità, registrò il nastro nel bagno del suo hotel perché, disse, "Era l'unico posto con abbastanza luce".

I primi tentativi di casting non erano andati bene, ma l'audacia con cui mandò il nastro permise al regista Bryan Singer, uno dei produttori esecutivi, di esclamare: "Vedi, questo è quello che voglio: un tipico ragazzo americano". Brian era completamente ignaro del fatto che Hugh fosse inglese e proprio la registrazione non lo aiutò a distinguere il suo accento.

Tra i primi elogi della critica, infatti, ci fu quello di essere riuscito a mostrare efficacemente un medico statunitense nonostante il suo background inglese. Ma in questo momento, cosa sta facendo Hugh Laurie dato che la serie Dr. House è terminata?