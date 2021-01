Dr. House: tutte le ispirazioni e le somiglianze a celebri personaggi letterari

Dr. House è una serie televisiva creata da David Shore e Paul Attanasio, trasmessa dal 2004 al 2012 e basata sul protagonista Gregory House, un medico poco convenzionale ma dotato di grandi capacità ed esperienza.

Il medico Gregory House era a capo di una squadra di medicina diagnostica presso il fittizio ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, nel New Jersey, ed è ormai arcinota la sua somiglianza con il celebre personaggio letterario Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes.

Furono gli stessi creatori della serie a creare questo collegamento esplicito poiché volevano che House fosse un detective delle malattie, come Holmes lo era per i criminali. A tal proposito ci sono anche molti collegamenti diretti, tra cui il celebre finale di serie che vede una finta morte di House come accadde per Holmes nel celebre racconto.

Altri collegamenti, sempre inerenti all'opera di Doyle, vede delle similitudini con i personaggi del Dottor Watson e con il personaggio del professor Moriarty. Il primo si rifà a Wilson, il migliore amico e collega di House, il secondo proprio ad un personaggio che prende il nome di Moriarty, un uomo che affermava di essere un ex paziente di House che è finito per sparare al dottore per poi essere colpito dalla sicurezza mentre cercava di scappare.

Per quanto riguarda altri personaggi, House era molto simile anche ad Auguste Dupin, un personaggio immaginario ideato da Edgar Allan Poe e considerato il capostipite del genere giallo. Infine altro riferimento è all'ispettore Javert, un irreprensibile tutore della legge che fa della cattura di Jean Valjean uno scopo di vita, fino al loro drammatico faccia a faccia finale. Questo personaggio de I miserabili di Victor Hugo ha ispirato Michael Tritter in Dr. House.

In ogni caso, in questo momento, cosa sta facendo Hugh Laurie dato che la serie Dr. House è terminata? Sapevate, in realtà, che non doveva essere lui il protagonista di Dr. House?