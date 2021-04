Dr. House: il titolo italiano 'Medical Division' è un errore di traduzione, ecco perché

Dr. House - Medical Division è certamente una delle serie che più ha lasciato incollati al piccolo schermo i telespettatori. La follia e la simpatia di Gregory House l’hanno resa davvero unica nel suo genere, differenziandola da tutte le serie mediche che vengono trasmesse in tv.

Per le otto stagioni che l’hanno composta, dal 2004 al 2012, sono stati tantissimi i premi e riconoscimenti vinti dalla serie televisiva, dai Primetime Emmy ai due Golden Globe. Vi sono alcuni particolari dettagli sulla serie, sui personaggi e sui dietro le quinte che in pochi conoscono e uno di questi riguarda proprio il titolo italiano della serie.

Nella versione italiana, l'acronimo M.D. è stato attribuito al termine inglese Medical Division, cioè divisione medica, che è stato probabilmente preferito dai traduttori della serie; infatti, trattandosi di un ospedale, ogni reparto costituisce una specifica divisione medica. In realtà, l'acronimo M.D. indica il termine latino medicinae doctor, o in inglese medical doctor, che di fatto è il titolo accademico dei dottori in medicina.

A dire la verità, negli Stati Uniti la serie era anche conosciuta semplicemente come House, per completezza però il nome ufficiale era appunto House, M.D. In Italia si scelse quella traduzione per semplicità e caratterizzazione della serie, anche perché a livello commerciale medicinae doctor avrebbe avuto meno appeal nel pubblico.

Conoscevate questa curiosità? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.