Dr. House, ecco quante lingue parla il protagonista

Dr. House ha debuttato nel 2004 e ha visto Hugh Laurie interpretare un tipo di personaggio molto diverso da quelli a cui eravamo abituati a vedere in tv: Greg House, un genio medico profondamente cinico e un po' arrogante. Tuttavia, nel corso delle 8 stagioni della serie scopriamo che House è anche poliglotta.

Il personaggio appare ruvido quasi al limite della scortesia, ma ha una personalità molto più profonda costruita e plasmata attraverso difficoltà e tragedie che ha dovuto affrontare in passato. House è profondamente sarcastico e il suo umorismo a volte può pungere, a volte invece lo rende anche incredibilmente divertente. Sicuramente è anche molto sicuro di sé e crede di avere immancabilmente sempre ragione.

Le qualità di Dottor House sono molte, e fra le altre cose, è un maestro delle lingue. Nel corso della serie, lo si sente parlare inglese, russo, portoghese, spagnolo, mandarino e hindi.



Il settimo episodio della prima stagione intitolato Fedeltà ci mostra che parlare le lingue straniere è sempre un vantaggio per chiunque. In quell'episodio, il team medico deve prendersi cura di Elise Snow, una ragazza che soffre di ipersonnia, febbre e irritabilità ma nessuno sa quale sia la sua malattia.

Dopo le solite gag, lo staff medico ha solo due opzioni rimaste e House è l'unico a sostenere che la donna abbia contratto la tripanosomiasi africana, una malattia a trasmissione sessuale. La donna è sposata e non è mai stata all'estero, ma House pensa che una relazione extraconiugale con qualcuno che è stato in Africa l'abbia contagiata.

Alla fine dell'episodio, il dottor House dice ironicamente: “Non leggete il portoghese?", poiché c'era un solo precedente di tale malattia di cui si parlava in un documento pubblicato e scritto in portoghese da alcuni professionisti medici portoghesi, che House avrebbe letto, che spiegava il contagio.

Quindi, questo episodio ci mostra l'importanza di conoscere le lingue per avere una migliore conoscenza medica e salvare la vita alle persone. Dopotutto il dottor House è uno dei personaggi più intelligenti della televisione. Il suo intelletto è al centro della serie e ci sono pochissime cose che sfuggono ai suoi occhi acuti. Ciascuno dei suoi casi è per lui come un mistero da risolvere e ama scervellarsi per trovare una soluzione. Non dovremmo sorprenderci che quindi conosce e parli diverse lingue.



