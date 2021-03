Dr. House: nuove stagioni o un revival della serie? Ecco cosa sappiamo

Dr. House - Medical Division è una serie tv ideata da David Shore e Paul Attanasio, trasmessa dal 2004 al 2012 e racconta la storia del dottor Gregory House, un medico molto particolare, ma dotato di grandi capacità e a capo di una squadra di medicina diagnostica presso l'inventato ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital.

Dr. House è stato acclamato dalla critica e ha un alto livello di ascolto televisivo tanto da essere tra i primi dieci programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti dalla sua seconda stagione alla quarta. La serie ha ricevuto diversi premi, incluso un Peabody Award, due Golden Globe e tre Emmy Award. Nonostante il grande successo, l'8 febbraio del 2012 il network Fox ha annunciato la chiusura della serie con l'ottava stagione che si è conclusa nel maggio dello stesso anno.

Dal punto di vista culturale, la serie televisiva, e in particolare la figura di House, ha sviscerato argomenti filosofici, etici e religiosi uniti al campo della medicina e della deontologia. Vi sono stati anche diversi saggi che hanno approfondito la questione. Al netto di ciò, però, vedremo mai un revival o una nona stagione?

Se ne parla da anni, ma mai con ufficialità. Difficilmente vedremo una stagione 9 dato che il finale è stato alquanto perfetto oltre che interamente conclusivo, ma forse potremo assistere a un revival, magari prendendo come spunto proprio il delicato e complesso periodo che stiamo vivendo come ha fatto l'altra serie medica di successo Grey's Anatomy per la sua diciassettesima stagione. Resta comunque il fatto che negli anni nessun personaggio di spicco della serie ha mai rivelato qualcosa, anche qualche voce riguardo al ritorno di Dr. House. Solo nel 2018 era stato diffuso un video ufficiale su YouTube dal titolo House Is Back! con tanto di didascalia che recitava: "dopo un lungo periodo lontano dal Princeton Plainsboro Teaching Hospital, House viene ri-assunto per risolvere un caso difficile!" ma da quel momento non si seppe più nulla e le speranze del pubblico si sono affievolite.

Cosa ne pensate? A voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella settima stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.