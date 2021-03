Dr. House, Patrick Dempsey avrebbe potuto interpretare Gregory: il retroscena sul casting

Patrick Dempsey è un attore divenuto celebre per il ruolo di Derek Shepherd nella serie Grey's Anatomy, ma inizialmente era stato stato vicinissimo a recitare anche in un'altra serie medica di successo: Dr. House.

Dopo infiniti provini, infatti, la tanto sospirata chiamata svanì proprio sul più bello, ma se tutto fosse andato secondo i piani, Dempsey non avrebbe interpretato Derek Shepherd in Grey’s Anatomy e forse la storia avrebbe preso strade totalmente diverse e inaspettate. Andiamo con ordine.

Tutto ha avuto inizio quando ancora l'attore Patrick Dempsey cercava la grande occasione nel cinema. Quest'ultimo, infatti, sostenne il casting per interpretare l’eccentrico Dr. Gregory House, ma i produttori lo scartarono dopo un bel po' di provini. Questa la rivelazione di Dempsey in un'intervista per Donna Moderna:

“Mentre aspettavo una risposta per Grey’s Anatomy ho fatto l’audizione per Dr. House, ma dopo 15 provini mi hanno scartato. Quella bocciatura alla fine si è rivelata una fortuna!”

Sappiamo bene, poi, come sono andate le cose anche se non senza difficoltà. Infatti anche la stessa Shonda Rhimes, inizialmente, accettò di assumere Dempsey con qualche riluttanza perché non era proprio convinta delle sue capacità. Il ruolo dell'attore, infatti, inizialmente doveva essere di secondo piano, ma poi riuscì a ritagliarsi una grossa fetta del cuore della produzione e degli spettatori.

Conoscevate questo retroscena? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.