Dr. House e la paura di Hugh Laurie: ecco tutti i retroscena

Dr. House è stato un grande successo televisivo fin dalla sua prima messa in onda nel 2004. Grazie al suo cast composto da personaggi complessi e misteri sempre nuovi ogni settimana, i fan si sintonizzavano costantemente per scoprire fin dove potesse spingersi il sarcastico, brillante e antisociale Dr. House.

Il pubblico ha imparato ad amare House, nonostante numerose qualità che gli hanno reso difficile lavorare con altri personaggi. Dietro le quinte, House non è stato facile da creare. Gli scrittori hanno faticato a trovare il modo di renderlo un personaggio tanto complicato quanto apprezzabile e inoltre doveva anche essere sempre razionalmente motivato e concentrato sulla risoluzione di tutti gli enigmi.

Le modifiche al cast si sono rivelate una parte particolarmente difficile dello spettacolo, poiché alcuni membri se ne sono andati con poco preavviso e altri sono stati scritturati con nessun avvisto agli altri membri del cast. Hugh Laurie, tuttavia ha portato avanti lo spettacolo per otto stagioni, ma non senza i suoi problemi personali e le sue paure.

Hugh Laurie, sebbene abbia fatto sembrare facile interpretare il personaggio di Gregory House, è arrivato al punto di aver paura di recitare. Laurie ha passato ore estenuanti e in seguito ha descritto il ruolo di House come un vero e proprio incubo:

"Ho avuto dei momenti piuttosto cupi, giorni bui in cui sembrava che non ci fosse via di fuga. E avendo un'etica del lavoro molto presbiteriana, ero determinato a non arrivare mai in ritardo, a non perdere nemmeno un giorno di riprese... erano momenti in cui pensavo: 'Se dovessi solo avere un incidente sulla strada verso lo studio di produzione e ricevere un paio di giorni di riposo per riprendermi, quanto sarebbe fantastico?'"

Per un certo periodo ha anche pensato che non sarebbe stato fisicamente in grado di assumere un altro ruolo televisivo importante dopo Dr. House. A livello psicologico per Laurie fu un problema anche separarsi dalla sua famiglia durante la produzione negli Stati Uniti di Dr. House, poiché i suoi cari rimasero in Gran Bretagna.

