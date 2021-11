Dr House, perché Cuddy non è tornata per il finale?

Dr. House seguiva la vita e la carriera di Gregory House, capo della medicina diagnostica in un ospedale del New Jersey. Durante le sue otto stagioni il suo cuore è stato a lungo legato a quello del personaggio di Lisa Edelstein, Cuddy, che ha lasciato la serie prima della messa in onda dell'ultima stagione e non è tornata per l'episodio finale.

La serie ha fatto il suo debutto nel 2004 ed è terminata nel 2012, il personaggio di Hugh Laurie ha conquistato il pubblico grazie ai suo colpi di genio e alla sua complessità. I suoi problemi includevano la dipendenza da antidolorifici e un forte senso di misantropia, House è fondamentalmente irrispettoso sia verso i pazienti che verso il personale e supera troppo spesso i limiti. Se siete curiosi, scoprite quali sono le 5 peggiori scene di Dr House nel nostro approfondimento.

Cuddy era la direttrice di medicina dell'ospedale e il capo di Gregory House, un mix esplosivo per una coppia. Riconosceva il genio del suo subalterno, ma era regolarmente esasperata dalla sua frequente violazione delle regole, mancanza di severità e disprezzo per..quasi tutto. Nonostante ciò, alla fine i due sono diventati una coppia.



Dopo gli eventi della settima stagione Lisa Edelstein ha lasciato lo show per sempre e la storia includeva una brutale rottura con House. Nell'episodio "Bombshells" della settima stagione, Cuddy viene sottoposta a test per scoprire se ha il cancro. Viene rivelato che ha un tumore benigno, ma quando si rende conto che House ha fatto ricorso a farmaci antidolorifici per sostenerla, lei rompe con lui. L'episodio di apertura della stagione 8 rivela che House è stato mandato in prigione per questo atto, e la Cuddy si è dimessa dalla sua posizione e si è trasferita. La loro storia non poteva finire in un modo peggiore. In un certo senso, era prevedibile che la loro storia d'amore fosse destinata al fallimento, ma l'improvvisa partenza di Cuddy ha sconvolto i fan.



Il personaggio non è tornato nemmeno nell'ultimo epsiodio, scoprite che cosa non ha funzionato nel finale di Dr House, nonostante praticamente tutti gli altri membri del cast abbiano fatto un cameo. Ciò era in parte dovuto al fatto che Lisa Edelstein era impegnata in altri progetti, ma l'attrice non aveva lasciato bene lo spettacolo. La maggior parte dei contratti degli attori si era conclusa con la settima stagione e la rete voleva ridurre i costi con tagli agli stipendi. Lisa Edelstein rifiutò e decise di lasciare lo spettacolo. Questo è probabilmente un altro motivo per cui Cuddy non è tornata per l'episodio finale, e da allora l'attrice ha rivelato a Digital Spy che non ha rimpianti per non essere apparsa, sentendo che quell'uscita di scena era perfetta. Vi sarebbe piaciuto vedere il suo ritorno, anche se per una breve scena? Fatecelo sapere nei commenti!