Dr. House, perché House va in prigione? Riviviamo la puntata shock

Hugh Laurie è un attore britannico divenuto celebre per il medical drama Dr. House che ha debuttato in televisione nel 2004. Laurie ha qui interpretato un personaggio tanto geniale quanto profondamente cinico e sardonico. È lo Sherlock Holmes della medicina e può diagnosticare e curare anche i disturbi più oscuri, ma perché è finito in prigione?

La stagione 8, infatti, è iniziata con House in carcere, ma per scoprire i motivi del suo arresto bisogna tornare un po' indietro. La stagione precedente si è conclusa con un House con il cuore spezzato che guidava la sua auto contro il soggiorno della casa dell'ex fidanzata Cuddy e si allontanava mentre lei e la sua famiglia guardavano scioccati. La premiere dell'ottava stagione, "Venti Vicodin per la vita" si apre circa un anno dopo questo evento, con House che ha scontato otto mesi di prigione per aver, appunto, guidato la sua auto nella casa di Cuddy.

Si scopre che House non ha nemmeno provato a ottenere una riduzione della pena, infatti nell'episodio sopracitato House ha ancora la libertà vigilata, e tutto ciò che deve fare per uscirne è comportarsi bene per soli cinque giorni. Naturalmente, questo va storto in quanto un detenuto richiede una tassa di "uscita" di venti antidolorifici per curare un altro paziente affetto da una malattia misteriosa.

Per farla breve, "Venti Vicodin per la vita" con il protagonista che ottiene le pillole necessarie ma le usa per innescare una rivolta, e salva la vita del paziente a costo di vedersi negare la libertà vigilata per il suo comportamento. L'episodio successivo vede un riluttante Foreman (Omar Epps) avvicinarsi a House in prigione con un'offerta per farlo rilasciare in anticipo se lavora su un caso difficile. Da quel momento cercherà di mettere la testa a posto, anche perché ormai l'ospedale è nettamente cambiato da quando House è stato via tutto quel tempo.

Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato. Tra l'altro, considerando il sopracitato detective, anche il finale è stato perfettamente alla Sherlock Holmes.