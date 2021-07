Dr. House, ecco perché nella realtà sarebbe un pessimo medico

Dr. House è uno dei medical drama più amati e visti della televisione. Lo spettacolo si svolge integralmente nel New Jersey Princeton Plainsboro Teaching Hospital e segue un gran numero di alti e bassi del genio Gregory House (Hugh Laurie) e del suo team mentre affrontano i misteri medici ogni settimana.

Essendo uno specialista in malattie infettive, House e la sua equipe di solito si trovano coinvolti quando i pazienti mostrano sintomi che non possono essere immediatamente spiegati. A causa dell'attenzione dello show sulla ricerca di indizi, lo stesso Gregory House è stato effettivamente scritto per essere basato su un altro iconico investigatore: Sherlock Holmes.

Insomma, concettualmente House potrebbe essere un genio della medicina, uno dei medici più in gamba del mondo. Purtroppo, però, nella realtà sarebbe un pessimo medico. Indubbiamente sarebbe spiccato in termini di capacità diagnostiche, ma solo in quello. Nella realtà sarebbe stato visto come una persona per nulla affidabile e anche pericolosa che non sarebbe mai durato a lungo in un vero ospedale.

Non aveva etica in tutto ciò che faceva e costringeva i medici del suo gruppo a fare cose ridicolmente immorali e illegali (come irrompere regolarmente nelle case dei pazienti per indagare sulle possibili fonti delle loro malattie o patologie rare). Buone capacità diagnostiche sono solo una parte di ciò che significa essere un buon medico.

Altrettanto importanti sono gli altri aspetti che portano a definire un medico un "ottimo medico": buone maniere con i pazienti e i famigliari, rispetto, disponibilità verso i pazienti, follow-up delle cure, trattare il personale con rispetto e non sperimentare robe a caso solo per scoprire se si ha ragione o meno mettendo a rischio la vita stessa dei pazienti. Quindi, con tutte queste considerazioni, House è assolutamente un pessimo medico, ma un buon diagnosta. In realtà, sebbene abbiamo ripetuto più volte che House era bravo a diagnosticare i problemi, spesso il risultato positivo arrivava solo dopo un gran numero di ipotesi errate e tentativi di trattamento.

Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato. La serie è anche terminato con un finale perfettamente alla Sherlock Holmes.