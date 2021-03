Dr. House, perché la serie è finita? Ecco i motivi che portarono a chiudere

La decisione di porre fine a Dr. House dopo otto stagioni non è stata facile e, a quanto pare, non doveva necessariamente avvenire. Secondo gli addetti ai lavori, la star Hugh Laurie e i suoi colleghi produttori esecutivi David Shore e Katie Jacobs erano ansiosi di continuare il celebre dramma della Fox per un altro anno.

Voci interne provenienti da un dirigente rivelarono addirittura che l'attore protagonista Hugh Laurie, uno degli attori più pagati in TV all'epoca con ben 700.000 dollari a episodio, fosse persino disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare con un'altra stagione.

La rete non voleva far finire Dr. House e anche la Universal TV, lo studio di produzione dietro Dr. House, era ansiosa di continuare a produrre lo spettacolo. La Fox, però, che fino a quel momento spendeva 5 milioni di dollari a episodio, voleva vedere un rinnovo nello show e un cambio dei costi prima di considerare un rinnovo. E sebbene la Universal fosse disposta a riprendersi alcuni costi, non era uno sconto così grande come voleva la Fox. Gli addetti ai lavori dicono anche che la Universal stava perseguendo un ordine di 22 episodi, mentre Fox si sarebbe impegnata solo per una stagione finale di 13 episodi.

Quell'accordo includeva tagli al budget che hanno portato alla partenza di Lisa Edelstein (Cuddy), tra le altre modifiche. Questo tira e molla comunicativo andò per le lunghe a tal punto che i dirigenti della Fox e il produttore dello show Shore decisero di concludere definitivamente lo spettacolo perché erano più le restrizioni che gli aspetti positivi. La Universal TV, ancora oggi, mantiene i diritti per poter vendere House altrove, ma il presidente della NBC Entertainment Bob Greenblatt ha sempre detto di non voler cercare altre reti e finora è stato così.

Conoscevate questo retroscena? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.