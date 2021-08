Dr. House, ecco qual è il più grande difetto della serie

E' sempre difficile trovare difetti in una serie apparentemente perfetta come Dr.House. Lo show ha fatto il suo esordio nel periodo d'oro della serialità statunitense e, insieme ad altri successi, ha riscritto le regole della narrazione attraverso il mezzo televisivo. Ma, come ogni prodotto, ha un grande, imperdonabile, difetto.

In verità si tratta di un difetto che è molto comune a tutti i medical drama in circolazione: l'accuratezza medica. Infatti Dr. House non riproduce la realtà sanitaria con grande precisione, anzi, il contrario. Oltre a grotteschi errori da un punto di vista medico, anche le dinamiche in cui il dottore è inserito sarebbero inverosimili. In un ospedale ci sono protocolli e, certo, parliamo di uno specialista che è quasi uno Shelock Homes in corsia, ma comunque è pur sempre un dottore.

Secondo la DalHousie University di Halifax, che ha preso in esame ben 327 episodi dei principali medical drama in circolazione, nel 46% delle emergenze mostrate sul piccolo schermo sono state effettuate procedure di soccorso errate. Al termine di questo studio, solo il 29% delle tecniche di soccorso mostrate nelle nostre serie preferite sono state approvate dagli studiosi. Che Dr. House sarebbe un pessimo medico nella realtà già lo sapevamo, ma che la costruzione delle emergenze sia così errata è un problema troppo importante per essere ignorato. I serial televisivi, infatti, potrebbero essere anche un buon mezzo per educare il pubblico, ed è preoccupante che ci siano invece tanti errori nelle diagnosi, perché lo spettatore assorbe tutto ciò che vede e lo considera vero in automatico. Si fida ciecamente degli sceneggiatori.

Mentre in molti continuano a non ritenerlo un difetto così importante, perché il punto di una serie come questa è un altro, noi vi raccontiamo i 5 errori medici più imperdonabili in Dr.House.