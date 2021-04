Dr. House, ecco qual è l'episodio più visto di sempre

Dr. House - Medical Division è senza ombra di dubbio una delle serie che più ha tenuto incollati al piccolo schermo i telespettatori. La follia e la simpatia di Gregory House l’hanno resa davvero unica nel suo genere, distaccandola da tutte le serie mediche che vengono trasmesse in tv.

Per tutte le otto stagioni che l’hanno composta, dal 2004 al 2012, sono stati tantissimi i premi e riconoscimenti vinti dalla serie televisiva, dai Primetime Emmy ai due Golden Globe. Per molto tempo è stata una delle serie più viste della televisione, ma quale è stato l'episodio con più spettatori in assoluto?

Il finale di serie Everybody Dies (Tutti Muoiono) non è solo l'episodio più visto di Dr. House, ma anche uno dei più visti nella storia della televisione grazie ai suoi 8.72 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti. L'episodio in questione mostrava un finale perfettamente alla Sherlock Holmes e per questo motivo non è stato universalmente accettato dalla critica, ma allo stesso tempo tutti concordavano che era il modo migliore per terminare una serie come Dr. House.

Prima della chiusura dell'episodio si può osservare Chase mentre sostituisce House come capo del reparto di medicina diagnostica, con i dottori Adams e Park che lavorano con lui. Per questo motivo tutti credevano che la serie potesse continuare con altre stagioni che, però, non sono mai arrivate.

Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.