Dr. House, quando Hugh Laurie denunciò gli stipendi troppo bassi dei veri medici

Dr. House - Medical Division è senz'altro una delle serie che più ha lasciato incollati al piccolo schermo i telespettatori. La pazzia e la simpatia di Gregory House l’hanno resa unica nel suo genere, differenziandola da tutte le serie mediche che vengono trasmesse in tv.

Per le otto stagioni che l’hanno composta, dal 2004 al 2012, sono stati tantissimi i premi e riconoscimenti vinti dalla serie televisiva, dai Primetime Emmy ai due Golden Globe. Vi sono alcuni particolari dettagli sulla serie, sui personaggi e sui dietro le quinte che in pochi conoscono.

Uno di questi riguarda la vita priva dell'attore interprete del protagonista, ovvero l'attore inglese Hugh Laurie. Il padre dell'attore è realmente un medico e nel corso di diverse interviste inerenti alla promozione della serie, il protagonista si è imbarazzato pensando al paragone tra i suoi guadagni e quelli di un vero medico.

Più volte affermava di avere una sorta di senso di colpa per “essere pagato di più per diventare una falsa versione di mio padre”. Infatti Hugh Laurie avrebbe guadagnato 50.000 dollari ad episodio nella prima stagione, compenso che poi è aumentato esponenzialmente arrivando fino a 700.000 dollari per episodio nella quarta stagione. Considerando che ogni stagione durava sempre 22 episodi ciascuna in media, il suo guadagno arrivò a quasi 16 milioni di dollari a stagione. Questo stipendio lo rese l'attore televisivo più pagato di sempre in quegli anni.

Conoscevate questo retroscena? Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale di Dr. House? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.