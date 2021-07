Dr. House, la serie presenta buchi di trama? Parliamone

Il dramma medico acclamato dalla critica Dr. House è andato in onda per otto stagioni, dal 2004 al 2012. Ha visto la fantastica interpretazione di Hugh Laurie nei panni di uno sgradevole, ma brillante specialista diagnostico di nome Dr. Gregory House fortemente ispirato dal famoso detective Sherlock Holmes.

Molti fan lo hanno apprezzato come un'alternativa più intellettuale a medical drama più romantici come Grey's Anatomy ed ER. Ma, per quanto abile fosse la stanza degli scrittori di Dr. House, lo spettacolo commetteva comunque alcuni errori. Ecco i più evidenti.

Il cambio di età di Chase

Nell'episodio 13 della prima stagione, si scopre che Chase ha 26 anni, ed è quindi abbastanza giovane per un medico. Ma nella seconda stagione, dice che i suoi genitori sono morti quando aveva 15 anni, un evento che sostiene sia avvenuto 15 anni prima, il che lo porterebbe ad avere 30 anni. Data la vanità Chase, è possibile che il dottore abbia mentito sulla sua età, ma questa resta comunque tuttora un mistero.

Le dita rotte di House

Nel 13° episodio della prima stagione, "Detox", House cerca di dimostrare che non è dipendente dal Vicodin scommettendo con Cuddy che se passa una settimana senza di esso, può anche non andare in clinica. Durante l'episodio, le condizioni di House peggiorano sempre di più, al punto che la sua squadra inizia a chiedersi se dovrebbe anche curare i pazienti senza le sue medicine. Il grosso problema di questo episodio arriva quando House si rompe le dita. Fa in modo che il suo amico Wilson certifichi che sono rotte per potergli prescrivere il Vicodin, ma in seguito sembra avere di nuovo pieno uso della mano quando fa un'autopsia su un gatto morto.

I piani fantasma dell'ospedale

Gli uffici di House sono all'ultimo piano del Princeton-Plainsboro Hospital e molteplici fonti sembrano concordare sul fatto che l'ospedale sia solo di quattro piani. Ad esempio, quando si chiama l'ascensore al quarto piano, c'è sempre solo un pulsante giù e la directory che appare accanto all'ascensore nella hall elenca il quarto piano come l'ultimo. All'interno dell'ascensore, invece, è tutta un'altra storia. Ci sono pulsanti non solo per quattro piani, ma sette. Questo fa sorgere la domanda: cosa contengono questi tre piani fantasma? Di quali meraviglie non sono a conoscenza i fan?

Il passato criminale di Eric Foreman

Uno dei pochi medici a rimanere un personaggio regolare per tutte e otto le stagioni è il Dr. Eric Foreman interpretato da Omar Epps. Il dottor Foreman, come la maggior parte dei suoi colleghi, era contrario alla tendenza di House a curiosare nel passato dei suoi sottoposti e lui lo era ancora di più perché il suo passato includeva un certo grado di attività criminali. Ad esempio, da adolescente, Foreman ha rubato un'auto con suo fratello Marcus. Ma lo spettacolo si contraddice quando deve spiegare quanti anni avesse Foreman quando si è verificato questo incidente. Nella prima stagione, si sostiene che Foreman avesse 16 anni, tuttavia nel dodicesimo episodio della sesta stagione Marcus dice che ne aveva 14.

House ama o odia il té?

Nella quinta stagione, episodio 2, "Not Cancer", House e la sua squadra devono arrivare in fondo a una serie di morti tutte legate a un singolo donatore di organi, prima che gli ultimi due riceventi di organi muoiano per la stessa malattia. Alla fine scoprono che il donatore di organi aveva cellule staminali cancerose, che sono state poi trasmesse attraverso i loro organi a tutti i riceventi, dando loro lo stesso cancro. Certo, la trasmissione accidentale del cancro è il più grande equivoco di questo episodio. Ma gli sceneggiatori hanno commesso un piccolo errore: due volte in questo episodio, House chiede a un'infermiera di portargli del tè alla menta. Tuttavia, nell'episodio "Resignation" (stagione 3 episodio 22), il dottore dice che odia il tè.

Dr. House comunque è ormai terminata da anni, a voi è piaciuto il finale? In ogni caso il personaggio di Dr. House ha mostrato una certa fine già nella precedente stagione quando Cuddy e House hanno rotto il loro rapporto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato. La serie è anche terminato con un finale perfettamente alla Sherlock Holmes.