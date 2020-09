Dr. House: la storia del medico che studia le malattie rare guardando la serie tv

Il dottore Juergen Schaefer, nel 2014, ha diagnosticato un caso di avvelenamento da cobalto confrontando i sintomi con quelli di un caso mostrato in un episodio di Dr. House. Lo stesso medico ha anche scritto un libro su come applicare le diagnosi che si vedono nella serie televisiva, ma nella vita reale.

La serie televisiva Dr. House è terminata nel 2012, ma le diagnosi condotte dal suo protagonista e dai suoi aiutanti si sono rivelate valide negli anni a venire. Sembra strano che una serie tv possa essere incredibilmente realistica in campo medico, anche perché lo stesso Dr. House non si comportava propriamente come un medico modello, ma a quanto pare secondo il medico tedesco Jurgen Schaefer ogni episodio era molto funzionale e utile alla ricerca medica.

La prima diagnosi risale al 2012, quando una vittima di avvelenamento da cobalto fu curato dal dottor Schaefer, accanito fan del fittizio medico Gregory House. L'uomo, 55enne, si era recato al centro per le malattie non diagnosticate di Marburg, vicino Francoforte, con problemi al cuore e altri sintomi come febbre, cecità, sordità e ingrossamento dei linfonodi.

L'uomo, in realtà, aveva già avuto degli incontri con altri medici, ma nessuno era riuscito a capire cosa lo affliggesse. Tranne il Dr. Schaefer, che capì subito quale fosse il problema:

"Cinque minuti dopo avere visto il paziente sapevo già cosa c'era che non andava".

Il dottore infatti accostò i sintomi dell'uomo a quelli di un paziente presente in un episodio della serie Dr. House. Schaefer, poi dichiarò di ricorrere spesso agli episodi di Dr. House per le lezioni ai suoi studenti. Il medico e i suoi colleghi, successivamente, riportarono la loro esperienza nelle riviste specializzate Lancet. Successivamente ci furono altri casi di avvelenamento da cobalto scoperti sempre dal Dr. Schaefer, ma decise di riportarne uno specifico nel New England Journal of Medicine. Si trattava, infatti, di una donna di 59 anni che presentava gli stessi sintomi di avvelenamento da cobalto causato dalla presenza di un protesi all'anca fatta di metallo.

Dopo il successo dell'articolo, il Dr. Schaefer ha anche pubblicato un libro dal titolo Housemedizin: Die Diagnosen von “Dr. House.”

