Dr. House torna in TV: l'amata serie con Hugh Laurie andrà in onda su Sky

Dr. House, l'amatissima serie medical drama che vede Hugh Laurie nei panni del carismatico Gregory House, è pronto a fare il suo ritorno in TV sui canali di Sky. Un'occasione per ridere i momenti più iconici delle otto stagioni dello show, che dal 2004 al 2012 ha conquistato gli spettatori grazie all'immenso fascino del suo protagonista.

Sabato 25 e domenica 26 aprile andrà in onda su Sky Uno+1 (canale 109) una maratona degli episodi iniziali, dopodiché ogni domenica su Sky Uno (canale 108) proseguirà la programmazione della serie completa. Tutte le stagioni sono disponibili su Sky On Demand.

Vincitrice di due Golden Globe e tre Emmy Award, la serie segue le vicende del Dottor Gregory House, una sorta di Sherlock Holmes della medicina interpretato da Hugh Laurie. Brillante diagnosta, House ama risolvere casi apparentemente inspiegabili: insieme al suo team di medici esperti ma soprattutto grazie alle sue brillanti capacità e alla genialità innata, trova soluzioni per i casi clinici più complessi che arrivano in ospedale. Ad "accompagnare" il suo atteggiamento brusco e pungente, il bastone che lo aiuta a camminare dopo un grave infortunio.

Nello show sono apparse diverse guest star, dal regista di X-Men Bryan Singer (produttore di Dr. House e regista dell'episodio pilota) a Michael B. Jordan, passando per James Earl Jones, Evan Peters e l'Avenger Jeremy Renner.

Di recente, alcuni volti di Dr. House come si sono uniti ai colleghi di Grey's Anatomy e altri medical drama per lodare il lavoro dei medici in prima linea. A proposito di Sky, invece, da domani tornano in onda anche Rambo e Rocky.