Dr. Mirage, la CW al lavoro su di una trasposizione televisiva del fumetto Valiant

Mentre al cinema aspettiamo con ansia di vedere cosa ci regaleranno le trasposizioni di Bloodshot con Vin Diesel e del crossover Harbinger, in arrivo tra il 2019 e il 2020, oggi la CW annuncia di essere al lavoro su di una trasposizione televisiva dedicata a Dr. Mirage, altro fumetto della fucina dell'Universo Valiant Comics.

Come riporta Deadline, l'emittente si sarebbe messa all'opera per portare sul piccolo schermo l'omonima graphic novel Valiant. Il progetto è stato presentato dalla co-creatrice di Reign, Laurie McCarthy, dalla DMG Entertainment e dalla CBS Television Studios, queste ultime due ovviamente produttrici.



La storia del fumetto segue la avventure del Dr. Mirage, che ha l'incredibile potere di parlare con i morti. È una lei e si chiama Shan Fong, con l'unico problema che, tra tutti i defunti che riesce a contattare, l'unico con il quale non sembra in grado di comunicare è defunto marito, Hwen. Questa sorta di investigatrice del paranormale con i propri demoni da combattere e dall'atteggiamento crudo usa il suo dono per risolvere omicidi e donare pace ai dipartiti, cercando di aiutarli a risolvere il mistero della loro morte o i conti in sospeso. Quando un misterioso personaggio la ingaggia per un lavoro particolare, Shan potrebbe scoprire un grande segreto che la potrebbe aiutare a riportare indietro Hwen.



Non è la prima volta che CW prova ad adattare il fumetto, dato che ci aveva provato già tra il 2016 e il 2017. Adesso sembra però sia la volta buona.