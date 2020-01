Dracula della BBC perde spettatori a causa dell'uscita ravvicinata su Netflix

Al netto di recensioni generalmente entusiastiche, l'attesissimo adattamento televisivo di Dracula in onda sulla BBC e creato da Steven Moffat e Mark Gatiss (Doctor Who, Sherlock) ha perso drasticamente audience nel Regno Unito a causa dell'uscita ravvicinata su Netflix dei tre episodi della prima stagione, previsto per il 4 gennaio.

La serie è stata accolta con molta positività dalla stampa britannica, ma gran parte del pubblico nazionale ha deciso di non seguire per intero l'evolversi della serie nei tempi previsti dalla messa in onda della BBC, cioè in tre serata consecutive, preferendo invece recuperarla su Netflix con calma. Il dramma su Dracula è stato visto da 2,8 milioni di telespettatori in uno slot totale di 90 minuti a partire dalle 21.00.



Questo ha rappresentato un calo del 22% circa di audience, pari a 800.000 telespettatori, rispetto al primo episodio, visto invece da 3,6 milioni di persone nella notte del 1° gennaio 2020. Un ritorno sul piccolo schermo decisamente deludente per Moffat e Gatiss, che con la prima stagione di Sherlock andata in onda nel luglio 2010 avevano registrato al debutto ben 7,5 milioni.



Sono comunque tempi differenti, perché il pubblico è cambiato e sostanzialmente diminuito rispetto a dieci anni fa. C'è anche il dominio della piattaforma streaming e della loro comodità, fattore che sta influenzando non poco la vita televisiva di Dracula, considerando che approderà interamente domani, 4 gennaio, su Netflix, a causa del contratto di co-produzione e distribuzione sottoscritto con la BBC.



Cosa ne pensate? Dracula vede nel cast Claes Bang nel ruolo del Conte.