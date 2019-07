Dracula: Claes Bang è il celebre Conte nella prima immagine ufficiale del serial Netflix

BBC e Netflix hanno diffuso in rete una prima immagine di Claes Bang nei panni del Conte Dracula nella nuova miniserie omonima in arrivo sulla piattaforma dal creatore di Sherlock.

La miniserie in tre parti, prodotta dalla britannica BBC in collaborazione con Netflix, è tratta ovviamente dal classico della letteratura scritto da Bram Stoker, riadattato per l'occasione da Steven Moffat e Mark Gatiss, ovvero le menti dietro un altro celebre adattamento, quello di Sherlock con Benedict Cumberbatch, tratto dalle opere di Arthur Conan Doyle. Come nella serie con il popolare investigatore privato, anche Dracula sarà composta da tre episodi della durata di circa 90 minuti ciascuno.

Oltre a Bang nei panni del temibile protagonista, nel cast della miniserie ci saranno anche Lyndsey Marshal (The League of Gentlemen), Chanel Cresswell (This Is England), Matthew Beard (The Imitation Game), Lydia West (Years & Years), Paul Brennen (Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe), Sofia Oxenham (Poldark), John McCrea (God’s Own Country), Phil Dunster (Humans), più le new entry Millicent Wong, John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark and Nathan Stewart-Jarrett.

I registi dei tre episodi saranno rispettivamente Jonny Campbell (Westworld), Damon Thomas (Killing Eve) e Paul McGuigan (Sherlock), con Gatiss e Moffat a ricoprire anche il ruolo di produttori esecutivi dello show insieme a Sue Vertue per la Harstwood, Ben Irving per la BBC e la supervisione di Larry Tanz e Carolyn Newman per Netflix.

In precedenza, Gatiss aveva così commentato l'inizio delle riprese: "È davvero incredibile che il nostro nuovo Dracula venga girato a Bray Studios, l'ex sede della Hammer Films. Questo studio meravigliosamente suggestivo e leggendario ha dato vita a tanti famosi mostri e lanciato le carriere di tantissime stelle, come Peter Cushing e Christopher Lee. Mentre guardiamo la Transylvania rinascere ancora in questi luoghi, mi sento di dire che il Conte Dracula è finalmente tornato a casa".

Ambientata nel 1897, il Conte Dracula ordirà i suoi oscuri e malvagi piani contro la Londra vittoriana. Il debutto ufficiale non è ancora stato annunciato, ma avverrà su BBC e Netflix. Di seguito la prima immagine ufficiale di Bang nei panni del Conte Dracula.