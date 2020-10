Dracula, Claes Bang riaccende le speranze per la stagione 2: 'Ne vorrei fare un'altra'

Claes Bang non ha cambiato idea rispetto alle dichiarazioni rilasciate ad inizio 2020 ed è tornato a parlare dell'iconico personaggio di Dracula, interpretato nella serie scritta da Steven Moffat e Mark Gatiss.

Purtroppo l'attore, durante un'intervista per Digital Spy, ammette di non avere certezze in merito al futuro della produzione, ma sarebbe sicuramente disposto a tornare a bordo del progetto: "Mi piacerebbe poter dire qualcosa al riguardo ma non posso perché penso che spetti a Netflix e a BBC. Non credo che una decisione sia stata presa riguardo al non fare un'altra stagione, ma fino ad ora non è neanche stata presa la decisione di continuare".

È già un fatto positivo, se consideriamo con quale facilità Netflix è in grado di calare la sua scure sui propri progetti, con cancellazioni spietate che hanno mandato più di qualche fan in terapia. Per il momento possiamo continuare a sperare:

"L'unica cosa che posso dire di positivo è che sarebbe magnifico fare un'altra stagione. Mi piacerebbe tornare a lavorare con quelle persone. È stata una delle cose migliori che abbia mai fatto. È stato un grande piacere lavorare con loro, è stato davvero, davvero bello, con tutti i registi, gli sceneggiatori, i produttori, con Dolly Wells, John Heffernan e Morydd".

Cosa ne pensate? Vorreste vedere nuove puntate con protagonista il Principe della Notte? Dopotutto è un personaggio che non muore tanto facilmente... Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Dracula.