Dracula di Moffat e Gatiss debutterà sulla BBC il 1° gennaio 2020

Dopo aver ammirato le tenebroso e affascinanti atmosfere nel primo trailer di Dracula di Steven Moffat e Mark Gatiss, la BBC One ha annunciato in queste ultime ore via Twitter che la serie tratta dal romanzo di Bram Stoker (di cui sarà anche prosieguo) debutterà sull'emittente il prossimo 1° gennaio 2020.

Sappiamo che la serie è stata co-finanziata anche da Netflix, che si è accaparrata i diritti di distribuzione internazionale, ma con l'annuncio non è stata data notizia sull'eventuale data d'approdo di Dracula sulla piattaforma streaming, che presumiamo comunque possa essere o il 2 gennaio 2020, proseguendo la tradizione di Sherlock Holmes.



Tutto sembra essere al posto giusto sia sul piano tecnico che soprattutto nella scelta del tenebroso e carismatico Claes Bang (The Square) per vestire i panni del Conte, che nel trailer di poche settimane fa abbiamo visto soltanto per poco, in una sequenza incantevole e da brividi dopo, stringendo il collo a un giovane ragazzo dice: "Cerca di stare calmo", lo guarda con i suoi occhi iniettati di sangue, sorridendo e mostrando i denti aguzzi: "Lo stai facendo davvero bene".



Nel cast di Dracula troveremo anche John Hefferman, Dolly Wells, Mark Gatiss, Jonathan Aris e Clive Russell, per una premiere prevista sulla BBC a data da destinarsi ma probabilmente entro la fine dell'anno. A livello internazionale sarà trasmessa il giorno dopo da Netflix.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle parole di Moffat e Gatiss su Dracula.