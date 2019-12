Dracula di Moffat e Gatiss debutterà su Netflix il 4 gennaio. Nuovo trailer ufficiale

Dopo tanta attesa, Netflix ha finalmente pubblicato un nuovo teaser trailer ufficiale per annunciare l'arrivo del Dracula di Steven Moffat e Mark Gatiss sviluppato per la BBC sul servizio streaming online, co-produttore del progetto e distributore internazionale della serie tratta dal romanzo gotico di Bram Stoker.

Mentre sulla BBC One il primo episodio andrà in onda il prossimo 1° gennaio, con i successivi due previsti per il 2 e 3 dello stesso mese, per vedere l'intera serie su Netflix bisognerà attendere solo fino al 4 gennaio, tre giorni dopo la messa in onda originale. Manca meno di un mese per godere finalmente di questo interessante progetto.



Tutto sembra essere al posto giusto sia sul piano tecnico che soprattutto nella scelta del tenebroso e carismatico Claes Bang (The Square) per vestire i panni del Conte, che nel trailer di poche settimane fa abbiamo visto soltanto per poco, in una sequenza incantevole e da brividi dopo, stringendo il collo a un giovane ragazzo dice: "Cerca di stare calmo", lo guarda con i suoi occhi iniettati di sangue, sorridendo e mostrando i denti aguzzi: "Lo stai facendo davvero bene".



Nel cast di Dracula troveremo anche John Hefferman, Dolly Wells, Mark Gatiss, Jonathan Aris e Clive Russell.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle parole di Moffat e Gatiss su Dracula.