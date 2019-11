Dracula, Moffat e Gatiss sulla serie BBC: 'Sarà spaventosa e divertente'

Dopo aver visto il primo teaser ufficiale di Dracula, i creatori Steven Moffat e Mark Gatiss (Sherlock) hanno rivelato delle interessanti novità sul tono della serie BBC basata sul celebre romanzo di Bram Stoker.

Intervisto da Radio Times, Moffat ha infatti confermato che lo show avrà anche una componente di divertimento. "Sì, c'è decisamente dell'umorismo" ha detto il produttore esecutivo. "Non mancherà di certo."

"Spero che le persone avranno gli incubi e salteranno dalla paura, ma in realtà è divertente" ha continuato Gatiss. "È vero intrattenimento. Non è il tipo di horror che ti tormenta e ti fa sentire che il mondo è un luogo miserabile o altro."

Parlando invece del genere della storia originale, Gatiss ha aggiunto: "Il romanzo di Stoker è molto simile ad un western. Lo è davvero. Parla di un gruppo di persone che si unisce per combattere un nemico, e finisce con un inseguimento al tramonto per la Transylvania."

Il leggendario Conte sarà interpretato da Claes Bang (The Square), mentre nel resto del cast troveremo John Hefferman, Dolly Wells, Mark Gatiss, Jonathan Aris e Clive Russell. In attesa di sapere la data di uscita ufficiale su BBC (potrebbe arrivare entro fine 2019), vi ricordiamo che la serie sarà distribuita nel resto del mondo da Netflix.



Lo show sarà accompagnato da un documentario intitolato In Search of Dracula che seguirà gli autori alla ricerca delle note originali e le idee scartate da Stoker in persona.