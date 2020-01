In Dracula è presente una citazione a... Doctor Who

Come avete potuto leggere nella notizia sulla data di uscita di Dracula, i fan inglesi del celebre vampiro hanno potuto assistere in anteprima alle tre puntate che compongono la mini serie di Moffat e Gatiss. Nel primo episodio gli spettatori hanno notato una citazione alla serie di Doctor Who, su cui hanno lavorato i due autori.

La storia inizia con un giovane avvocato di nome Jonathan Harker, interpretato da John Hefferman, alla ricerca del suo nuovo cliente, il misterioso Conte Dracula. Una volta giunto al castello in cui abita il suo assistito, Jonathan capisce in poco tempo come ci sia qualcosa di molto pericoloso in lui. Nel frattempo ci viene mostrata una lettera scritta dalla sua promessa sposa Mina in cui, tra le altre cose, cita la divertente "oste del The Rose and The Crown".



Stiamo parlando del personaggio Jenna Louise Coleman, con il volto di Clara Oswald, presente nell'episodio intitolato "The Snowmen" presente in Doctor Who. I due autori di Dracula sono famosi per il loro lavoro nelle puntate dedicate al Dottore, possiamo quindi dire con certezza che questo è un divertente easter egg presente nella serie horror prodotta dalla BBC.



I fan hanno subito colto questa citazione, in calce alla notizia potete trovare alcuni dei tweet più divertenti sull'argomento. Per chiudere vi lasciamo con il teaser trailer di Dracula, disponibile su Netflix a partire dal prossimo 4 gennaio.