Dracula, da romanzo gotico a serie della BBC: com'è cambiato il ruolo di suor Agatha

Dracula ha appena debuttato sulla BBC e, nonostante l'incerto debutto, è una delle serie più attese dagli amanti dell'horror dai toni gotici e vittoriani, complice il grande successo che il romanzo di Stoker dalla quale, come in altre trasposizioni, prende a piene mani, modificandone però alcuni aspetti.

Di seguito troverete alcuni spoiler su Dracula, ben più temibili di un morso sul collo.

Oltre ai temi principali ispirati dalla penna dallo scrittore, la serie nata dal sodalizio tra BBC e Netflix sembra averne reinventati altri, tra cui l'immagine della donna, che con la figura di suor Agatha perde quell'alone di docile sottomissione.

Se nel romanzo era una figura marginale e quasi "trasparente", nella serie gli sceneggiatori Mark Gatiss e Steven Moffat la rendono protagonista di ogni scena:

"Stavamo cercando di capire come scrivere queste scene e renderle interessanti - perché sai, è un uomo morto che parla con una suora, non è potenzialmente così avvincente. Quindi abbiamo avuto l'idea di una "suora atea", così l'abbiamo soprannominata: una suora che non crede in nulla e fa molte battute ".

Ma le differenze non finiscono qui e alla fine del primo episodio il Conte, interpretato da Claes Bang, arriva alle porte del convento e dopo aver "assaggiato" il sangue della suora scopre la sua pericolosa discendenza: nelle vene di Agatha scorre il sangue di Van Helsing, cacciatore di mostri e antico rivale di Dracula:

"Quel personaggio è balzato subito in cima alla sceneggiatura e molto velocemente abbiamo pensato "Ehi, quello è Van Helsing, no?" Non abbiamo bisogno di nessun altro: ci serve solo la suora. E poi tu pensi, le suore sono più o meno vestite con un completo da supereroe per combattere i vampiri, vero? Stanno indossando una croce! Perché Bram non ha pensato ad una di loro per il romanzo? "

Insomma, pur rispolverando un vecchio classico Dracula si prospetta più avvincente del previsto e, come sempre, per approfondire vi consigliamo di passare dai retroscena della creazione di Dracula e dal nuovo trailer della serie BBC, sanguinolento come pochi.