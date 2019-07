Dracula: ecco tutto quello che sappiamo sulla serie dai creatori di Sherlock

L'opera di Bram Stoker ha cambiato per sempre il genere horror, portando alla ribalta il topos letterario del vampiro, tema che sarà riproposto da numerosi autori nel corso degli anni, con caratteristiche sempre diverse. Per questo siamo molto interessati di vedere come sarà reinterpretata la storia di Dracula dagli sceneggiatori di Sherlock. Vediamo tutto quello che è stato rivelato della serie TV.

Andiamo con ordine: Steven Moffat e Mark Gatiss hanno deciso di riscrivere la storia di Vlad Tepes, prendendo accordi per la distribuzione dello show con Netflix e il canale britannico della BBC. La tragedia di Dracula sarà ambientata in Transilvania nel 1867 e seguirà il piano del Conte per vendicarsi della popolazione di Londra.

Il difficile compito di interpretare il personaggio del celebre vampiro è affidato a Claes Bang, negli scorsi giorni sono state diffuse le prime foto ufficiali di Dracula. L'attore ha dichiarato di essere entusiasta di far parte dell'ambizioso progetto, oltre alla bravura dei due sceneggiatori a colpirlo è stata la possibilità di dare la sua versione di un mito letterario interpretato da colossi quali Bela Lugosi, Christopher Lee e Gary Oldman. Oltre a lui troveremo John Heffernan, Joanna Scanlan e Dolly Wells, anche se non sono stati ancora resi noti quali personaggi avranno i loro volti.

Ecco l'elenco del cast di Dracula reso noto da Netflix.

La serie sarà divisa in 3 parti, dirette da Jonny Campbell, famoso per il suo lavoro in Westworld, Damon Thomas di Killing Eve e Paul McGuigan che ha già lavorato alla sceneggiatura di Sherlock.

Non abbiamo ancora notizie riguardo alla data di uscita della miniserie, siamo comunque certi che questa nuova versione della saga di Vlad Tepes sarà un grande successo, grazie al cast e alla troupe d'eccezione al lavoro su Dracula