Dracula, la serie BBC non parte benissimo in termini di ascolti domestici

Dopo il nuovo trailer ufficiale ma prima dell'esordio su Netflix Italia previsto per il 4 gennaio, la nuova serie Dracula ha esordito sulla BBC nella giornata di ieri 1 gennaio 2020, in contemporanea con la nuova stagione di Doctor Who.

Il problema però è che, a quanto pare, i due show sembrerebbero essersi rubati spettatori a vicenda, dato che entrambi hanno scontentato l'emittente britannica in termine di ascolti.

La rivisitazione di Steven Moffat e Mark Gatiss della leggendaria storia di Bram Stoker sul conte succhiasangue della Transilvania era la punta di diamante della programmazione delle festività di BBC One, ma il primo episodio di 90 minuti è stato visto da un pubblico di soli 3,6 milioni di persone, tra le 21:00 e le 22:30, secondo i dati BARB forniti da overnights.tv. La serie era lo spettacolo più atteso dal pubblico, ma la sua quota del 19,2% della popolazione totale di spettatori rappresenta un vistoso calo rispetto alla normale percentuale di pubblico della BBC One, che nella stessa fascia oraria corrisponde generalmente al 24,2%.

La performance di Dracula è stata inferiore anche a quella dell'ultimo adattamento letterario di Moffat e Gatiss, Sherlock, che nel luglio 2010 all'esordio registrò 7,5 milioni di spettatori nel luglio 2010. Tuttavia, con Dracula il network avrà la possibilità di rifarsi grazie alle visualizzazioni online, che sicuramente solleveranno le sorti della serie nei prossimi giorni.

In attesa di poter vedere la serie anche in Italia, vi rimandiamo all'Everycult di Dracula di Bram Stoker, celebre horror diretto da Francis Ford Coppola.