Dracula: la serie targata BBC sarà accompagnata da un documentario sul celebre vampiro

Dopo aver visto la prima immagine ufficiale di Claes Bang nei panni di Dracula, gli showrunner della serie BBC Mark Gatiss e Stephen Moffatt hanno annunciato l'arrivo di un nuovo documentario dedicato alla celebre creazione di Bram Stoker.

Il documentario sarà realizzato dalla Hartwood Films per il network britannico e costituirà il fulcro di una celebrazione della letteratura che caratterizzerà per tutto l'anno la programmazione della BBC.

"Da fan di lungo corso dell'horror - e in particolare di Dracula - questa è stata una meravigliosa opportunità di tornare alle radici dei vampiri ed esaminare il peculiare personaggio creato dallo stesso Bram Stoker e immergermi nel vasto e gioioso retaggio cinematografico del Conte" ha detto Mark Gatiss durante un'intervista con Radio Times.

"Dracula, per mia immensa gioia, è risorto ancora una volta dalla sua tomba."

Intitolato In Search of Dracula, il documentario inizierà nel Castello di Orava, in Slovacchia, luogo in cui è stato girato l'intramontabile Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau, e seguirà Gatiss alla ricerca di delle note originali e idee scartata da Bram Stoker nel realizzare il suo Dracula. Durante il suo viaggio o showrunner ha anche incontrato attori, storici ed esperti del Conte, dal cinema alla letteratura.

Le riprese di Dracula sono state ultimate la scorsa settimana ma al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale. Vi ricordiamo che la miniserie sarà divisa in 3 parti.