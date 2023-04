Drag Isn't Dangerous, Charlize Theron e Jesse Eisenberg parteciperanno all'evento telethon

Due nuovi innesti nell'evento telethon Drag Isn't Dangerous: si tratta dell'attrice premio Oscar Charlize Theron e di Jesse Eisenberg. Le star hanno accettato di partecipare all'imminente evento destinato a raccogliere fondi per le cause LGBTQ+ e gli artisti drag. Ecco la dichiarazione dell'attore in merito all'evento telethon.

Jesse Eisenberg, che non crede ad un ritorno in DC dopo il flop di Justice League ha sottolineato a Rolling Stone:"La recente demonizzazione della cultura drag è stata molto sconvolgente e completamente scioccante per me. Ho avuto il piacere di conoscere molti artisti drag, tra cui uno dei miei idoli, Trixie Mattel, negli ultimi anni. I drag artist rappresentano la gioia, la creatività, e celebrano i molteplici meravigliosi modi di essere della nostra società. Attribuirgli qualsiasi altra cosa è spaventoso e pericoloso".



Charlize Theron - che l'anno scorso si è presentata pubblicamente ai fan Marvel - e Jesse Eisenberg si uniranno ad Amy Schumer e ad altri ospiti precedentemente annunciati e confermati come Leslie Jones, David Cross, Amber Tamblyn, Whitney Cummings, Marcia Gay Harden e Sarah Silverman. Sono tantissime le star e i personaggi famosi che hanno deciso di sostenere in prima persona la comunità drag.



"La faccia tosta di questi politici è incomprensibile. I killer numero uno dei bambini sono le pistole, e queste pedine dell'NRA lo deviano con un problema completamente inventato che mette in pericolo la comunità drag. L'ipocrisia è sbalorditiva" ha affermato Silverman.



Il Tennessee a marzo è diventato il primo stato nordamericano a limitare le esibizioni di drag in pubblico e anche in altri stati sono in atto procedimenti volti a limitare l'attività della comunità drag.