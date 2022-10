Quanti draghi ci sono in House of the Dragon? La lista completa

Mentre siamo in trepidante attesa dell'episodio finale di Game of Thrones, scopriamo insieme la lista completa dei draghi apparsi o citati nello show HBO. Ce n'è davvero per tutti i gusti!

Sirax

Syrax è il drago di Rhaenyra Targaryen. Lo vediamo piuttosto bene Dragonstone nell'episodio 2 mentre la principessa sta per affrontare Daemon, ed è probabile che li vedremo volare insieme in battaglia una volta che la Danza dei Draghi avrà inizio.

Carax

Caraxes è il drago di Daemon Targaryen. I due possono essere ammirati insieme in battaglia contro la Triarchia nell'episodio 3.

Vhagar

Vhagar è il drago vivente più antico e più grande di Westeros. Ex drago della defunta Laena Velaryon, è ora posseduto da Aemond Targaryen che lo ha rivendicato proprio nel corso del funerale di quest'ultima, perdendo nello scontro che ne è scaturito il suo occhio sinistro.

Meleys

Meleys è il drago di Rhaenys Targaryen. La coppia irrompe nella fossa del drago durante l'incoronazione di Aegon nell'episodio 9 er inviare un chiaro messaggio ad Alicent: Rhaenys è leale a Rhaenyra.

Dreamfyre

Dreamfyre è il drago che ha deposto l'uovo rubato da Daemon nell'episodio 2 ed è anche il drago che quasi brucia Aemond quando entra nella fossa del drago nell'episodio 6 dopo essere stato preso in giro da suo fratello e dai suoi cugini. Non ha attualmente alcun proprietario.

Seasmoke

Seasmoke è il drago di Laenor Velaryon e li vediamo cavalcare in battaglia contro la Triarchia nelle Stepstones durante l'episodio 3. Seasmoke non ha attualmente un cavaliere dopo che Laenor ha simulato la sua morte nell'episodio 7.

Vermax

Vermax è il drago di Jacaerys Velaryon. Si è schiuso da un uovo posto nella culla di Jace quando era un bambino, quindi i due si sono legati sin dall'infanzia. Vediamo Jace imparare ad addestrare il drago nell'episodio 6.

Sunfyre

Anche se non abbiamo ancora visto Sunfyre nello show, il drago di Aegon Targaryen viene menzionato per la prima volta nell'episodio 6.

Vermithor

Conosciuto anche come Furia di Bronzo, Vermithor un tempo apparteneva a re Jahaerys, bisnonno di Rhaenrya e predecessore di re Viserys. Vediamo Daemon che tenta di domarlo nel trailer dell'episodio 10: non ha avuto un cavaliere dalla morte de re stesso, ed è rimasto nella sua tana su Dragonstone.

Intanto, per restare sempre aggiornati sullo show HBO, date uno sguardo alla nostra recensione dell'episodio 9 di House of the Dragon